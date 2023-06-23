Происшествия 23 июня 2023, 13:38 Полицейские задержали петербуржца, ранившего мужчину бокалом

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали местного жителя, который бокалом порезал лицо незнакомому мужчине в кафе. Об этом сообщил сайт «Патрульный Петербурга».

Летом прошлого года подозреваемый отдыхал в одном из заведений в центре города. В какой-то момент между ним и другим посетителем произошел конфликт. В результате ссоры местный житель схватил бокал и ударил им мужчину.

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Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу с сильным порезом лица.