Происшествия 24 апреля 2023, 15:00 Полицейские задержали нижегородца, который пытался поджечь форму сотруднику Госавтоинспекции

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В Нижегородской области правоохранители задержали 35-летнего водителя, который попытался поджечь рабочую форму одному из стражей порядка. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Случай произошел накануне на автодороге Лукоянов — Гагино. Сотрудники Госавтоинспекции попросили пьяного мужчину пройти в служебный автомобиль для проведения освидетельствования. Во время оформления протокола он попытался поджечь форму полицейскому, передает сайт pravda-nn.ru.

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Мужчину доставили в полицейский участок. Там выяснилось, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной и административной ответственности.