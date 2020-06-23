23 июня 2020, 12:06
Полицейские задержали наркодилера на краже продуктов
В Санкт-Петербурге и Ленобласти сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске. Один из них — наркодилер, его поймали на краже продуктов, второй — скрывался от следствия. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В поселке Токсово Ленобласти мужчина обратился в отделение по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан. Сотрудники выяснили, что он находится в федеральном розыске. Мужчина скрывался от следствия за нарушение, совершенное в Магадане.
Второго преступника задержали в Петербурге на Малой Балканской улице. Он украл из магазина продукты и пытался скрыться. Его поймали и установили, что он также находится в федеральном розыске за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.