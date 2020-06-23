Полицейские задержали наркодилера на краже продуктов

В поселке Токсово Ленобласти мужчина обратился в отделение по оформлению внутренних паспортов и регистрации граждан. Сотрудники выяснили, что он находится в федеральном розыске. Мужчина скрывался от следствия за нарушение, совершенное в Магадане.

Второго преступника задержали в Петербурге на Малой Балканской улице. Он украл из магазина продукты и пытался скрыться. Его поймали и установили, что он также находится в федеральном розыске за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков.