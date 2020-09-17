Полицейские задержали напавших на водителя скорой в Новокузнецке

Инцидент произошел на улице Клименко. Водитель стоял на улице в ожидании фельдшера и медработника. Неизвестные избили 56-летнего мужчину, после чего его госпитализировали с травмами различной степени тяжести, написал сайт inforeactor.

Полицейские нашли нападавших. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей в возрасте 31 года и 33 лет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.