Происшествия 20 декабря 2023, 18:13 Полицейские задержали мужчину за дебош в магазине в Гатчине

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Сотрудники полиции задержали 22-летнего дебошира, который вел себя несдержанно и вызывающе в супермаркете по улице Чехова в Гатчине. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

По данным ведомства, молодой человек приставал к покупателям и провоцировал конфликтные ситуации, полностью игнорируя просьбы работников магазина упокоиться. Сотрудникам супермаркета пришлось воспользовался кнопкой тревожной сигнализации.

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Отмечается, что задержанный ранее уже был судим, с октября 2023 года он находится в федеральном розыске.