Происшествия 14 августа 2023, 13:35 Полицейские задержали мужчину, ударившего девушку бутылкой по голове в Нижнем Новгороде

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Сотрудникам полиции Нижегородской области удалось задержать мужчину, который напал на девушку и украл у нее мобильный телефон в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Местный житель ударил потерпевшую по голове стеклянной бутылкой около дома по улице Гордеевской. Нападавший украл смартфон стоимостью в 32 тысячи рублей, после чего скрылся.

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Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, в настоящее время мужчина находится под стражей.