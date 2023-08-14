14 августа 2023, 13:35
Полицейские задержали мужчину, ударившего девушку бутылкой по голове в Нижнем Новгороде
Сотрудникам полиции Нижегородской области удалось задержать мужчину, который напал на девушку и украл у нее мобильный телефон в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Местный житель ударил потерпевшую по голове стеклянной бутылкой около дома по улице Гордеевской. Нападавший украл смартфон стоимостью в 32 тысячи рублей, после чего скрылся.
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Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, в настоящее время мужчина находится под стражей.
Преступления
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