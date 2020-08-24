Полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве

В Гатчине обнаружили труп мужчины 1962 года рождения, на теле нашли следы насильственной смерти. По предварительным данным, к задержанному в гости прибыл его знакомый в поселок Сиверское. Они вместе распивали алкоголь, а во время конфликта хозяин дома ударил мужчину по голове, от чего он скончался.

Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.