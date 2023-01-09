09 января 2023, 18:31
Полицейские задержали мужчину, который скрылся с места ДТП в Сызрани
Житель Сызрани Самарской области утроил ДТП, после чего скрылся с места происшествия. Его задержали полицейские, сообщил «Царьград».
Отмечается, что мужчина за рулем легковушки выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль. Водитель второй машины пострадал.
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Сотрудникам полиции удалось задержать виновника ДТП спустя сутки после произошедшего. Ранее мужчина уже был лишен водительских прав.
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ДТП
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