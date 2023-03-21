Происшествия 21 марта 2023, 23:57 Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в смертельном ДТП под Петербургом

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Полицейские задержали водителя фуры, который, по предварительным данным, спровоцировал смертельное ДТП в Колпино. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Петербургу.

Авария произошла 20 марта. Водитель нарушил правила, выехав на запрещающий сигнал светофора на перекресток Рубежного шоссе и Понтонного проезда. Там он столкнулся с УАЗ, который после удара загорелся. В результате 49-летний водитель и 55-летний пассажир погибли.

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Против виновника аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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