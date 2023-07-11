Происшествия 11 июля 2023, 18:09 Полицейские задержали мужчину, избивавшего прохожих женщин во Владимире

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Сотрудники полиции Владимирской области задержали мужчину, который избивал на улице Владимира всех прохожих женщин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-служба УМВД по региону.

Задержанный несколько дней ходил по улицам города и набрасывался на случайных прохожих. После этого в полицию поступило несколько обращений от пострадавших жительниц.

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Отмечается, что некоторые случаи нападений очевидцы засняли на камеру.

Мужчину поместили в специализированное медучреждение.