Полицейские задержали медика, угрожавшего женщине оружием

По информации правоохранителей, 3 октября у магазина в городе Зеленогорск у 44-летней местной жительницы завязался конфликт с мужчиной. Пострадавшая отметила, что он нанес ей телесные повреждения и стал размахивать похожим на пистолет предметом. После этого незнакомец скрылся с места на иномарке, пишет ИА Nation News.

Сотрудники полиции установили, что владельцем автомобиля является 51-летний мужчина. Он работает в одной из лечебных организаций. При задержании у него обнаружили травматический пистолет. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».