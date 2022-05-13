Полицейские задержали хулиганов, затушивших Вечный огонь на Урале

В Тюменской области правоохранители поймали подростков, которые затушили Вечный огонь. Об этом написало ИА Ura.ru.

Молодые люди затушили Вечный огонь на Соборной площади Ишима. В минувшую среду они забросали его живыми и искусственными цветами. Произошедшее попало на камеру наружного наблюдения. Сотрудники полиции оперативно нашли вандалов.

«По итогам процессуальной проверки родители мальчиков будут привлечены к административной ответственности», — сообщили в городской администрации.