16 марта 2023, 13:24
Полицейские задержали хулигана за распыленный в вагоне метро баллончик
УВД: распыливший баллончик в московском метро мужчина задержан
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который распылил аэрозольный баллончик в вагоне метро. Об этом сообщила пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
По данным ведомства, ЧП произошло в утренний час пик в вагоне поезда, следовавшего от «Таганской» до станции «Китай-город». Между пассажирами возник конфликт из-за сделанного одним из них замечания. В результате другой участник потасовки достал баллончик и распылил его в лицо обидчику. Остальным пассажирам из-за распространяющихся паров жидкости пришлось спешно покинуть вагон после прибытия поезда на станцию.
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«На следующей станции — „Кузнецкий Мост“ — своевременно прибывшие сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции», — сказано в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что злоумышленником оказался 22-летний житель города Волгодонска. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» и отправили под подписку о невыезде. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее шести молодым людям выписали штрафы и назначили административные аресты за стриптиз в Московском метрополитене.
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