Происшествия 01 февраля 2023, 18:28 Полицейские задержали двух жителей Пермского края за кражу автомобиля

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Сотрудники полиции задержали двух мужчин в Краснокамске Пермского края по подозрению в краже автомобиля. Об этом сообщило Ura.ru.

В полицию обратился местный житель и сообщил, что у него украли автомобиль ВАЗ-2111. По дороге домой машина сломалась, после чего водитель оставил ее на обочине. Когда мужчина спустя несколько часов за ней вернулся, автомобиля уже не было.

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По данным с камер видеонаблюдения выяснилось, что машину с помощью троса украли двое мужчин. При обысках вокруг дома полицейские обнаружили у них части распиленного автомобиля.