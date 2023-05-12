Происшествия 12 мая 2023, 17:18 Полицейские задержали двух жителей Ленобласти за угон машины

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Сотрудники полиции Ленинградской области задержали двух жителей поселка Плоское за угон автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчины угнали отечественную машину в поселке Толмачево Лужского района и оставили ее недалеко от поселка, в котором проживали. Благодаря этому полицейским удалось выйти на след злоумышленников, их задержали.

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Отмечается, что против местных жителей возбудили уголовное дело.