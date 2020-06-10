10 июня 2020, 16:10
Полицейские задержали двоих мужчин, укравших металл на миллион рублей
В деревне Новосаратовка Ленинградской области произошла кража. Двое мужчин похитили 80 тонн металлических конструкций стоимостью более миллиона рублей. Подозреваемых уже задержали. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
По предварительным данным, два злоумышленника украли металлические конструкции с территории строящейся производственной базы в деревне Новосаратовка.
Подозреваемых задержали по их адресам. Против них возбуждено уголовное дело.