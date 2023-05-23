Происшествия 23 мая 2023, 16:26 Полицейские задержали девушку за угон машины в Башкирии

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Сотрудники полиции Башкирии задержали жительницу города Кумертау, которая угнала автомобиль у своего знакомого. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на данные ГИБДД региона.

Девушка познакомилась с мужчиной, и во время встречи ей удалось угнать машину нового приятеля. При попытке обгона она врезалась в два автомобиля и разбила машину знакомого.

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Отмечается, что навыков вождения и прав у местной жительницы не было.