Происшествия 29 марта 2024, 15:16 Полицейские задержали браконьеров с огромным уловом рыбы в Ростовской области

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Правоохранители задержали двух безработных жителей Ростовской области по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СКФО.

Согласно данным ведомства, предполагаемых злоумышленников заметили во время рейда в Цимлянском водохранилище. Они занимались незаконной ловлей рыбы.

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У мужчин обнаружили 260 особей, среди которых оказались плотва и шемая. Ущерб оценили в более чем 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.