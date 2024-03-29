29 марта 2024, 15:16
Полицейские задержали браконьеров с огромным уловом рыбы в Ростовской области
Правоохранители задержали двух безработных жителей Ростовской области по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СКФО.
Согласно данным ведомства, предполагаемых злоумышленников заметили во время рейда в Цимлянском водохранилище. Они занимались незаконной ловлей рыбы.
Реклама
У мужчин обнаружили 260 особей, среди которых оказались плотва и шемая. Ущерб оценили в более чем 90 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело
Реклама
Реклама