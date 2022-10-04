Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области | 360°

Происшествия 04 октября 2022, 22:07 Поделиться Telegram

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Viber Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

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Мужчина задержан по подозрению в незаконной охоте в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Его обнаружили лесники прямо на месте охоты, со шкурами восьми косуль. Лесники вызвали полицию.

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«На месте эксперты-криминалисты обнаружили следы колес автомобиля Niva, которые и помогли определить на подозреваемого. Ущерб от браконьерской охоты оценен в 1,2 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

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