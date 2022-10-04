Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области | 360°

Все новости

Происшествия

04 октября 2022, 22:14

Дмитрий Гордон подрался с прохожим

Криминал

04 октября 2022, 22:09

Подростка заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки в Петербурге

Реклама

Общество

04 октября 2022, 22:07

Семьи мобилизованных в Нижегородской области смогут не платить за детские сады

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Криминал

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали домработницу по подозрению в краже у работодателей в Екатеринбурге

Общество

04 октября 2022, 22:07

Компания Isuzu Motors рассматривает возможность продолжить деятельность в России

Общество

04 октября 2022, 22:07

Россияне выразили готовность приютить у себя питомцев мобилизованных соотечественников

Происшествия

04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

Криминал

04 октября 2022, 22:06

Три уголовных дела завели на мужчину за изготовление наркотиков в Челябинской области

Происшествия

04 октября 2022, 22:07

Полицейские задержали браконьера, истребившего животных на 1,2 млн рублей в Челябинской области

Читать 360tv в

Мужчина задержан по подозрению в незаконной охоте в Челябинской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на  ГУ МВД по региону.

Его обнаружили лесники прямо на месте охоты, со шкурами восьми косуль. Лесники вызвали полицию.

Реклама

«На месте эксперты-криминалисты обнаружили следы колес автомобиля Niva, которые и помогли определить на подозреваемого. Ущерб от браконьерской охоты оценен в 1,2 миллиона рублей», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Мужчины

Полиция

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама