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    24 июля 2020, 13:32

    Полицейские задержали более 10 человек после массовой драки в столичном районе

    Анастасия Кременчугская

    Полиция Москвы задержала 13 человек, участвующих в массовой драке на юго-востоке столицы. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

    Накануне вечером в полицию заявили о массовой драке на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 13 человек для выяснения обстоятельств.

    Один из участников конфликта получил ножевое ранение, ему понадобилась помощь медиков.

    Новости SMI.FM