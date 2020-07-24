Полицейские задержали более 10 человек после массовой драки в столичном районе

Накануне вечером в полицию заявили о массовой драке на пересечении улиц Люблинской и Нижние Поля. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 13 человек для выяснения обстоятельств.

Один из участников конфликта получил ножевое ранение, ему понадобилась помощь медиков.