Полицейские задержали 50 мигрантов под Петербургом

В Ленинградской области в ходе рейда в городе Мурино задержали 50 мигрантов. Полицейские проводили проверку на стройплощадках, в хостелах, общежитиях и жилых домах. Об этом со ссылкой на региональное МВД сообщил сайт kp.ru.

Правоохранители на прошлой неделе провели в Мурине масштабный рейд на предмет соблюдения миграционного законодательства. Блюстители порядка проверили более 350 машин и 250 человек. Полицейский патруль также дежурил возле станции метро «Девяткино».

Сотрудники МВД обошли 14 жилых домов, в которых проверили 800 квартир. По итогам рейда в отдел доставили около 50 человек, из них свыше 30 мигрантов привлекли к ответственности. Выяснилось, что они нарушили правила въезда и пребывания на территории РФ.

В ходе рейда также обнаружили два нелегальных такси, эти машины изъяли. Задержали двоих человек, которые находились в розыске. У них тоже забрали машину. Полицейские также изъяли контрафактный алкоголь и табак.

Ранее сообщалось, что из-за дефицита трудовых мигрантов в России выросли зарплаты и цены на продукты.