Происшествия 14 марта 2023, 16:00 Полицейские задержали 20-летнего грабителя банка под Волгоградом

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В Волгоградской области полицейские задержали 20-летнего мужчину, который обвиняется в налете на отделение банка. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, подозреваемый, вооружившись кирпичом, разбил окно банка и проник помещение. Когда ему не удалось вскрыть хранилище с деньгами, он решил покинуть место преступления.

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Злоумышленника вычислили по камерам наружного видеонаблюдения. В настоящий момент он задержан.

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