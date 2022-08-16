Полицейские забрали четверых пьяных мужчин из поезда в ЯНАО

Четыре пассажира поезда, следовавшего из Нового Уренгоя в Уфу, активно выпивали и нарушали общественный порядок. Их забрали в полицию, сообщило агентство Ura.ru.

«За прошедшие сутки сотрудниками Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено четыре пассажира поезда сообщением „Новый Уренгой —Уфа“, которые нарушали общественный порядок», — рассказали в транспортной полиции ЯНАО.

В ведомстве уточнили, что нарушители не реагировали на просьбы персонала вести себя прилично. В итоге их забрали в отделение и составили административные протоколы.