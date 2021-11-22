Полицейские вытащили мужчину из горящего дома на Кубани

В Краснодарском крае произошел пожар, в котором едва не погиб местный житель. Об этом сообщил «Царьград».

Пожар произошел в селе Коноково. Загорелся один из жилых домов. Двое полицейских увидели дым и поспешили к месту происшествия. Внутри дома оказался мужчина, которому стало плохо от едкого дыма. Стражи правопорядка вынесли его на улицу, поскольку сам он не мог выйти наружу. Они оказали ему первую помощь, после чего передали медикам.