Полицейские выстрелом остановили машину с пьяным подростком. Видео

В Оренбургском районе сотрудники ГИБДД ночью решили остановить иномарку, но та проигнорировала инспекторов и пролетела мимо. За рулем оказался пьяный подросток. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

«На неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке, подаваемые по громкоговорителю, водитель Renault не реагировал. Для принудительной остановки машины, согласно пункту 1 части 3 статьи 23 ФЗ, было применено огнестрельное оружие», — рассказали в ведомстве.

Пресс-служба опубликовала видео с места погони. На нем слышно, как автоинспекторы несколько раз просили водителя затормозить и предупреждали о выстреле.

После выстрела по шинам, автомобиль остановился. Как выяснилось, за рулем в состоянии алкогольного опьянения сидел подросток. Полицейские вызвали на место законного представителя задержанного. Мальчика привлекли к административной ответственности.