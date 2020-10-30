Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на них подростка

Полицейские в Татарстане застрелили подростка, бросившего на территорию отдела бутылки с горючей смесью и ранившего ножом сотрудника. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, в ночь на 30 октября участковый заметил на территории ОМВД в Кукморском районе возгорание, а на земле — осколки стекла. Во время тушения в сторону парковки прилетела еще одна бутылка с зажигательной смесью, которую бросил неизвестный парень. После этого молодой человек попытался убежать.

Сотрудники полиции начали преследовать злоумышленника, который стал угрожать им ножом. На все требования правоохранителей молодой человек не реагировал. Более того, во время задержания подросток сопротивлялся и несколько раз ранил одного из полицейских.

«Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом „О полиции“, правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — сообщили в МВД по республике.

Пострадавшего полицейского доставили в больницу для оказания помощи. По словам пресс-службы, его жизни ничего не угрожает. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства и проводят проверку.