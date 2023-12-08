Происшествия 08 декабря 2023, 18:45 Полицейские в Орле прогнали быка с проезжей части Сотрудники ДПС в Орле прогнали быка с проезжей части РИА «Новости»

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Сотрудникам ДПС в Орле пришлось гоняться за быком по проезжей части. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

С заявлением о свободно гуляющем по дороге животном обратились жители города. На место ЧП выехал экипаж ДПС.

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Полицейские сумели прогнать животное с проезжей части в безлюдное место и начали искать его хозяина. Спустя некоторое время он пришел и признался, что бык бежал из загона в ночное время.

После этого быка привязали и подготовили к дальнейшей транспортировке к месту его содержания.

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