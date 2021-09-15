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    15 сентября 2021, 16:30

    Полицейские в Ленобласти задержали водителя и нашли у него наркотики

    Дарья Морозова

    Полицейские в Ленинградской области открыли стрельбу, чтобы задержать нарушителя ПДД. В его машине были найдены наркотики. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Полицейские попросили водителя остановиться, но вместо этого он только ускорился. Чтобы остановить гонщика, пришлось открыть стрельбу по колесам.

    В результате водитель бросил машину и убежал в лес. Внутри автомбиля остался пассажир. Также в машине нашли наркотики.

    Позже удалось задержать и самого водителя. При себе у него также были запрещенные вещества.

    На водителя и пассажира завели уголовное дело.