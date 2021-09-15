Полицейские в Ленобласти задержали водителя и нашли у него наркотики

Полицейские в Ленинградской области открыли стрельбу, чтобы задержать нарушителя ПДД. В его машине были найдены наркотики. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Полицейские попросили водителя остановиться, но вместо этого он только ускорился. Чтобы остановить гонщика, пришлось открыть стрельбу по колесам.

В результате водитель бросил машину и убежал в лес. Внутри автомбиля остался пассажир. Также в машине нашли наркотики.

Позже удалось задержать и самого водителя. При себе у него также были запрещенные вещества.

На водителя и пассажира завели уголовное дело.