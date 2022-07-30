Полицейские в Ленобласти устроили погоню за голым беглецом из больницы

В Ленинградской области голый мужчина устроил побег из реанимации Александровской больницы, его пришлось ловить полицейским. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

Обнаженный молодой мужчина легкой трусцой передвигался по проспекту Большевиков, где его и заметили прохожие. По данным СМИ, полицейским не сразу удалось поймать беглеца, он скрылся в автосалоне. Охранники пытались выдворить странного посетителя, но он сопротивлялся и кричал, что его хотят убить.

На кадрах видно, как полицейские в полном обмундировании пытаются догнать молодого голого мужчину с бинтом на руке. В итоге им все же удалось вернуть сбежавшего пациента в больницу.