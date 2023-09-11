Происшествия 11 сентября 2023, 17:50 Полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды прямо на улице Правоохранители из поселка Шапки приняли экстренные роды и спасли ребенка РИА «Новости»

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Правоохранители Ленинградской области приняли экстренные роды и спасли новорожденного. Рожать женщина начала прямо на улице 7 сентября в поселке Шапки Тосненского района, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В ведомстве указали, что примерно в 04:00 по московскому времени полиция получила сообщение, что на дороге стоит беременная женщина. У местной жительницы открылось кровотечение и начались роды.

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На место незамедлительно оправились сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов. Туда же направили скорую помощь.

«У 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды», — указали в ведомстве.

Правоохранители не растерялись и приняли роды, так как состояние петербурженки могло навредить ей и ребенку, отметили в пресс-службе.

Появившийся на свет мальчик не подавал признаков жизни, но благодаря профессиональным действиям полицейских задышал. Прибывшая на место скорая помощь увезла роженицу и ребенка в перинатальный центр.

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