11 сентября 2023, 17:50
Полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды прямо на улице
Правоохранители из поселка Шапки приняли экстренные роды и спасли ребенка
Правоохранители Ленинградской области приняли экстренные роды и спасли новорожденного. Рожать женщина начала прямо на улице 7 сентября в поселке Шапки Тосненского района, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
В ведомстве указали, что примерно в 04:00 по московскому времени полиция получила сообщение, что на дороге стоит беременная женщина. У местной жительницы открылось кровотечение и начались роды.
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На место незамедлительно оправились сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов. Туда же направили скорую помощь.
«У 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды», — указали в ведомстве.
Правоохранители не растерялись и приняли роды, так как состояние петербурженки могло навредить ей и ребенку, отметили в пресс-службе.
Появившийся на свет мальчик не подавал признаков жизни, но благодаря профессиональным действиям полицейских задышал. Прибывшая на место скорая помощь увезла роженицу и ребенка в перинатальный центр.
Ранее жизнь младенца, которому было всего 13 дней, спасли бортпроводники рейса Москва — Сочи. Ребенок резко перестал дышать во время полета, у него появились признаки асфиксии. Среди пассажиров самолета не было медиков, поэтому экипаж принял решение самостоятельно проводить легочную реанимацию.
Дети
Ленинградская область
Скорая помощь
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