Полицейские в ЯНАО пытались спасти от наказания женщину, избивавшую дочь

По данным ведомства, «в ее действиях имелись признаки преступления, предусмотренного статьей "Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

«Преступление укрыто от учета сотрудниками службы участковых уполномоченных ОМВД России по Лабытнанги путем принятия незаконного решения о передаче сообщения в суд», — уточнили в прокуратуре.

Незаконное решение отменили, на женщину завели уголовное дело. Мотивы поступка полицейских неизвестны. По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, факта укрытия преступления не было. В ОМВД по Лабытнанги проводится проверка.