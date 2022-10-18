Полицейские в Индии расследовали гибель школьника и выяснили, что он встречался в учительницей | 360°

18 октября 2022, 15:48
Полицейские в Индии расследовали гибель школьника и выяснили, что он встречался в учительницей
Подросток в возрасте 17 лет погиб в Индии. В ходе следствие выяснилось, что незадолго до этого школьник расстался с учительницей. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на NDTV.
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Педагога арестовали подозрению в совращении несовершеннолетнего. Стало известно, что она стала инициатором расставания, так как обручилась. Правоохранители выясняют, что стало причиной смерти подростка.
Индия
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