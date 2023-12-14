Происшествия 14 декабря 2023, 13:03 Полицейские в ХМАО задержала водителя, который сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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В Сургуте полицейские задержали водителя, который сбил ребенка и уехал с места ДТП. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по ХМАО.

ДТП произошло на Московской улице. Женщина перевозила на санках двух детей через дорогу и не заметила, как один из них упал на проезжую часть. Его сбил проезжавший автомобиль, но водитель не остановился и уехал.

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Ребенка госпитализировали, а нарушителя спустя два дня задержали. Его авто доставили на штрафную стоянку. Кроме того, начали доследственную проверку в отношении мамы детей.

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