Происшествия 15 апреля 2023, 02:13 Полицейские в Чите вскрыли бизнес интимных услуг, в котором работали 30 проституток

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В Чите 36-летняя женщина и шесть ее подельников организовали бизнес интим-услуг, который накрыла местная полиция. Об этом сообщил «Царьград».

В преступной схеме были четко распределены все роли. Подручные занимались приемом заказов, получением денег и развозкой жриц любви.

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Последних на предприимчивую женщину работало не меньше 30. Полицейским удалось установить имена проституток.

Кроме того, правоохранители провели обыски в квартирах женщины-главаря и ее пособников. Там изъяли записные книги с именами клиентов и 75 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по статье «Организация занятия проституцией» продолжается.

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