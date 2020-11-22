Полицейские в Барселоне ранили бездомного, грозившего им ножом. Видео

В Барселоне полицейские открыли огонь по мужчине, который угрожал им холодным оружием. Об этом сообщила городская гвардия Барселоны.

Очевидцы сняли происходящее на видео.

«Мужчина демонстрировал очень агрессивное поведение и угрожал агентам большим ножом. Один из офицеров был вынужден применить огнестрельное оружие», — говорится в сообщении гвардии в Twitter.

Инцидент произошел около 19:00 (21:00 мск) на аллее Сан-Жоан в центральной части города. Нарушитель был ранен.

По данным каталонского телеканала TV3, гвардейцы выехали на сигнал об агрессивном поведении прохожего. Когда патруль прибыл на место, мужчина начал грозить ножом. Офицер дважды выстрелил ему в живот.

Нарушителя прооперировали. Им оказался 43-летний бездомный. По данным Vanguardia, он выходец из Венгрии.

Судя по фотографии оружия, мужчина, возможно, пытался спрятать нож.