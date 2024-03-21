Происшествия 21 марта 2024, 13:51 Полицейские устроили погоню за пьяным водителем внедорожника в Челябинской области

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В городе Миасс Челябинской области правоохранители устроили погоню за водителем внедорожника, который отказался останавливаться по их требованию. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «ЧП / ДТП Златоуст».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как водитель не сумел объехать столб за металлическим ограждением на перекрестке перед автомобильным заводом «Урал». Далее он въехал в забор и остановился.

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После остановки внедорожника полицейские со всех сторон заблокировали машину и задержали нарушителя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.