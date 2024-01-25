Происшествия 25 января 2024, 19:08 Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Салехарде

Читать 360tv в

В Салехарде сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем, который проигнорировал требования об остановке и попытался скрыться. Об этом сообщил сайт «Ямал 1» со ссылкой на Госавтоинспекцию города.

По предварительным данным, инспекторы преследовали автомобилиста по дворам Салехарда. В какой-то момент машину занесло, что и помогло задержать правонарушителя.

Реклама

Как сообщил сайт petrograd.ru, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.