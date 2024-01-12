12 января 2024, 12:47
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем в Ижевске
Сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за пьяным водителем иномарки в Ижевске. Нарушителя задержали, сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, водитель за рулем автомобиля Audi проигнорировал требования инспекторов остановиться и попытался скрыться. Во время погони он не справился с управлением и влетел в сугроб.
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Отмечается, что нарушителя доставили в кабинет нарколога, врач подтвердил состояние опьянения.
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