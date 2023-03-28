28 марта 2023, 18:34
Полицейские устроили погоню за нарушителем в Новосибирской области
Сотрудники полиции Новосибирской области устроили погоню за нарушителем, который принимал участие в уличной драке. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Правоохранители прибыли на место потасовки в городе Бердске, после чего один из ее участников попытался скрыться на своей иномарке. Погоня длилась около 15 минут, задержали нарушителя на перекрестке улиц Павлова и Красная Сибирь.
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Отмечается, что всех участников драки доставили в полицию для выяснения обстоятельств.
Полиция
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