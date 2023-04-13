Происшествия 13 апреля 2023, 17:16 Полицейские устроили погоню за автомобилем, которым управлял пьяный подросток в Ленобласти

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Полицейским Красносельского района Ленинградской области пришлось организовать погоню за автомобилем, которым управлял подросток в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация произошла 11 апреля. Сотрудники ДПС попытались остановить Datsun on-DO, однако водитель не отреагировал на просьбу и лишь увеличил скорость. Полицейские организовали погоню, которая продлилась 15 минут. Чтобы остановить машину, пришлось применить табельное оружие. За рулем автомобиля обнаружили 16-летнего студента местного колледжа с явными признаками алкогольного опьянения.