Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным мотоциклистом в Петербурге: видео

Сотрудники ГАИ заметили мотоцикл, который передвигался без регистрацонных знаков. Они попытались его остановить, но водитель проигнорировал требования правоохранителей и хотел скрыться. Началась погоня. Полицейским пришлось стрелять по колесам, до этого они совершили один выстрел в воздух.

Водителем мотоцикла оказался уроженцем Приморского края 1988 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ехал мужчина без прав, так как ранее был их лишен за вождение в нетрезвом виде.