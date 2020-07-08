08 июля 2020, 13:18
Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным мотоциклистом в Петербурге: видео
В Петербурге на Энгельса пьяный мотоциклист хотел уехать от сотрудников ГАИ после того, как они попытались его остановить. Чтобы догнать дебошира, пришлось стрелять по колесам. Погоня попала на камеру. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Сотрудники ГАИ заметили мотоцикл, который передвигался без регистрацонных знаков. Они попытались его остановить, но водитель проигнорировал требования правоохранителей и хотел скрыться. Началась погоня. Полицейским пришлось стрелять по колесам, до этого они совершили один выстрел в воздух.
Водителем мотоцикла оказался уроженцем Приморского края 1988 года рождения. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что ехал мужчина без прав, так как ранее был их лишен за вождение в нетрезвом виде.