Происшествия 30 марта 2023, 16:53 Полицейские устроили погоню со стрельбой за лишенным прав жителем Петербурга

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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга устроили погоню со стрельбой за нарушителем правил дорожного движения. Об этом сообщили «Невские новости».

Водитель за рулем иномарки превысил скорость, автоинспекторы попросили его остановиться. Проигнорировав просьбу, мужчина ускорился и попытался скрыться.

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Полицейские сделали предупредительные выстрелы из табельного оружия, после чего водить остановил машину. Отмечается, что задержанный был лишен водительских прав в 2022 году.