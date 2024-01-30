Происшествия 30 января 2024, 14:33 Полицейские устроили погоню со стрельбой за 14-летним водителем в Ленобласти

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Правоохранители задержали в Ленобласти 14-летнего подростка, который управлял автомобилем без прав. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на данные МВД по региону.

Согласно информации ведомства, сотрудники полиции, патрулируя территорию в Тихвине, заметили легковушку с нарушением правил тонировки. Водитель проигнорировал требование об остановке.

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Стражи порядка устроили погоню, в ходе которой были вынуждены открыть стрельбу. Только после этого автомобилист прекратил движение. Несовершеннолетнего и его юных пассажиров доставили в отделение.