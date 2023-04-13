Происшествия 13 апреля 2023, 17:19 Полицейские устроили погоню со стрельбой в Петербурге

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В Тосненском районе Санкт-Петербурга произошла погоня со стрельбой, передают «Невские новости» со ссылкой на региональное МВД.

По данным издания, от полицейских попытался скрыться водитель Opel Astra, который проигнорировал их требование остановиться. Во время погони стражам правопорядка пришлось несколько раз выстрелить по колесам, чтобы остановить нарушителя. Он вместе с тремя пассажирами выбежал из салона и устремился в сторону леса. Позднее его задержали.