Происшествия 13 марта 2024, 12:21 Полицейские устроили погоню со стрельбой из-за пьяного водителя в Нижегородской области

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Сотрудники полиции устроили погоню со стрельбой, чтобы задержать пьяного водителя. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Подозрительного мужчину за рулем Hyundai Solaris заметили еще в городе на улице Рождественской. Он проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Правоохранители начали преследовать нарушителя.

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Уже в Богородском районе стражи порядка были вынуждены применить табельное оружие. Злоумышленника удалось остановить. В отношении 35-летнего автомобилиста составили административные материалы.