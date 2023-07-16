Происшествия 16 июля 2023, 19:17 Полицейские установили мать найденного в траве годовалого ребенка на северо-востоке Москвы Прокуратура Москвы: личность матери найденного на Сельскохозяйственной мальчика установили Telegram-канал прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

Сотрудникам полиции удалось установить личность матери годовалого ребенка, которого нашли у жилых домов в Северо-Восточном округе. Сейчас с женщиной работают следователи. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

По данным ведомства, правоохранители нашли 24-летнюю жительницу столицы, чей годовалый сын в воскресенье, 16 июля, оказался в одном подгузнике на улице Сельскохозяйственной в СВАО. Девушка объяснила полицейским, что была в квартире с ребенком и заснула, оставив его без присмотра. В результате мальчик выпал из окна на четвертом этаже.

Реклама

Спустя какое-то время случайная прохожая услышала детский плач и сообщила о случившемся представителям экстренных служб. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу, чтобы осмотреть.

По факту произошедшего организована проверка под контролем прокуратуры.

Ранее годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже общежития на улице Титова в Екатеринбурге, в то время как его пьяные родители отдыхали после застолья. Мальчик остался жив, но серьезно травмирован.