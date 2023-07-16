16 июля 2023, 19:17
Полицейские установили мать найденного в траве годовалого ребенка на северо-востоке Москвы
Прокуратура Москвы: личность матери найденного на Сельскохозяйственной мальчика установили
Сотрудникам полиции удалось установить личность матери годовалого ребенка, которого нашли у жилых домов в Северо-Восточном округе. Сейчас с женщиной работают следователи. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По данным ведомства, правоохранители нашли 24-летнюю жительницу столицы, чей годовалый сын в воскресенье, 16 июля, оказался в одном подгузнике на улице Сельскохозяйственной в СВАО. Девушка объяснила полицейским, что была в квартире с ребенком и заснула, оставив его без присмотра. В результате мальчик выпал из окна на четвертом этаже.
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Спустя какое-то время случайная прохожая услышала детский плач и сообщила о случившемся представителям экстренных служб. Прибывшие на место медики забрали ребенка в больницу, чтобы осмотреть.
По факту произошедшего организована проверка под контролем прокуратуры.
Ранее годовалый ребенок выпал из окна на пятом этаже общежития на улице Титова в Екатеринбурге, в то время как его пьяные родители отдыхали после застолья. Мальчик остался жив, но серьезно травмирован.
Дети
Москва 2023
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