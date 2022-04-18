Полицейские Ставрополя задержали банду наркоторговцев из 14 человек

Правоохранительные органы Ставрополя задержали 14 человек, подозреваемых в сбыте наркотиков. В региональном УМВД сообщили, что дело уже передано в суд.

Как пишет newstracker.ru, по уголовной статье за сбыт наркотиков будут осуждены как местные жители, так и приезжие граждане. Им грозят серьезные тюремные сроки.

По версии следствия, каждый из участников банды выполнял свою роль. Одни, предположительно, занимались оптовыми закладками, другие распространяли наркотики по дозам. Координация всей незаконной деятельности якобы велась посредством переписок в мессенджерах, а оплата проводилась через платежные системы.

После того как все предполагаемые члены группировки были задержаны, началась череда обысков, в ходе которых правоохранители изъяли 1,5 килограмма запрещенных веществ. Также были обнаружены электронные весы, упаковочные материалы и изоляционные ленты, которые будут представлены как доказательства вины задержанных.

В настоящее время 13 фигурантов дела заключены под стражу, а один находится на свободе, но с ограничениями. Все собранные материалы по данному расследованию направлены в Промышленный районный суд.

Также сообщается, что в составе группы было еще два участника — одна подозреваемая объявлена в розыск, а второму фигуранту грозит принудительное лечение.