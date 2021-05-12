Полицейские спасли задыхающегося ребенка в ХМАО

В Сургуте (Югра) сотрудники ДПС помогли задыхающемуся мальчику доехать до травматологического центра. Напуганная семейная пара попросила полицейских о помощи, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

«По прибытию врачи незамедлительно госпитализировали его в реанимационное отделение», — отмечается в сообщении. Медики рассказали, что благодаря оперативной помощи инспекторов ДПС ребенок остался жив. Его уже выписали из больницы и он находится дома.