Полицейские спасли парализованного мужчину из горящего дома в Красноярском крае

Пожар произошел в жилом доме в поселке Рассвет Красноярского края. Двое полицейских спасли из огня пожилого мужчину, который не мог выбраться самостоятельно. О происшествии рассказал kp.ru.

Полицейские — сотрудник уголовного розыска Дмитрий Редьков и участковый Алексей Козяев — прибыли на место раньше пожарных. Местные жители сообщили им, что в горящем доме остается 74-летний парализованный мужчина. Тогда полицейские через окно проникли в дом и помогли жильцу выбраться.