Полицейские спасли мужчину с ножевым ранением через окно квартиры в Кронштадте

Женщина ранила ножом своего партнера в Кронштадте. Сотрудники ДПС помогли ему выбраться через окно квартиры на втором этаже. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Полицейские решили эвакуировать пострадавшего до приезда спасателей. Они забрались на крышу служебной машины, после чего один из правоохранителей проник в квартиру. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Нападавшую задержали.